SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 23,26 EUR ab.

Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 2,8 Prozent auf 23,26 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 23,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,52 EUR. Bisher wurden heute 47.177 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,88 EUR) erklomm das Papier am 04.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je SMA Solar-Aktie an.

SMA Solar gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,16 Prozent zurück. Hier wurden 357,15 Mio. EUR gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,865 EUR je SMA Solar-Aktie.

