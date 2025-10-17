SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 23,64 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 23,64 EUR. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,44 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 1.670 Stück.

Am 04.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 53,72 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,865 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMA Solar: Hohe Volatilität dürfte sich fortsetzen

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verloren