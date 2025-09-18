SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Freitagvormittag fester

SMA Solar im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SMA Solar. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 22,40 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 22,40 EUR. Die SMA Solar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.881 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,07 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 10,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 51,16 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SMA Solar 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,00 EUR je SMA Solar-Aktie aus.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR im Vergleich zu 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie.

