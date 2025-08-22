SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 23,02 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:45 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 23,02 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 22,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,30 EUR. Zuletzt wechselten 29.199 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Bei 24,88 EUR markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,48 Prozent.
SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,67 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 357,15 Mio. EUR, gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,16 Prozent präsentiert.
Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,108 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie
SMA Solar: Rückenwind aus den USA
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 10 Jahren bedeutet
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Nachrichten zu SMA Solar AG
Analysen zu SMA Solar AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen