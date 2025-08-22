SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 23,02 EUR.

Um 15:45 Uhr fiel die SMA Solar-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 23,02 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 22,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,30 EUR. Zuletzt wechselten 29.199 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Bei 24,88 EUR markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,48 Prozent.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 357,15 Mio. EUR, gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,16 Prozent präsentiert.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,108 EUR je Aktie.

