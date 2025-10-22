SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,82 EUR abwärts.

Die SMA Solar-Aktie musste um 11:35 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 22,82 EUR. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 22,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,76 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.218 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,03 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,94 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 52,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Analysten gehen davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,759 EUR je Aktie ausweisen dürften.

