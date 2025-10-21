SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 22,36 EUR.

Die SMA Solar-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 22,36 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die SMA Solar-Aktie bis auf 22,20 EUR. Bei 22,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 32.898 Aktien.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR an. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 10,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,07 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,00 EUR aus.

Am 07.08.2025 legte SMA Solar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -1,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SMA Solar einen Verlust von -2,759 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte eine SMA Solar-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMA Solar: Hohe Volatilität dürfte sich fortsetzen

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verloren