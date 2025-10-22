SMA Solar Aktie News: SMA Solar verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Blick auf SMA Solar-Kurs

Die Aktie von SMA Solar gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 22,80 EUR abwärts.

Die SMA Solar-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,80 EUR abwärts. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,62 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,76 EUR. Der Tagesumsatz der SMA Solar-Aktie belief sich zuletzt auf 1.522 Aktien.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 9,12 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,94 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,02 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SMA Solar ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,759 EUR je Aktie ausweisen dürften.

