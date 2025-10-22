DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.784 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,74 +1,8%Gold4.037 -2,1%
Fokus auf Aktienkurs

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

22.10.25 16:08 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 22,68 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
22,10 EUR -0,54 EUR -2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SMA Solar-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 22,68 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der SMA Solar-Aktie ging bis auf 22,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,76 EUR. Bisher wurden heute 35.152 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 51,76 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten SMA Solar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -2,759 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar

