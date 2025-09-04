Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 7,24 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 7,24 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 7,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,12 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 854.025 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2025 auf bis zu 13,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 4,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 05.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,413 USD je Aktie aus.

