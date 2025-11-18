DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.499 -0,9%Bitcoin80.376 +1,2%Euro1,1584 -0,1%Öl65,03 +1,6%Gold4.072 +0,6%
Aktie im Fokus

Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Dienstagabend fester

18.11.25 20:23 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Dienstagabend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 255,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
216,00 EUR -0,80 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 255,66 USD. Bei 256,77 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,11 USD. Zuletzt wurden via New York 215.748 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 280,48 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 8,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 120,23 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 03.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Snowflake rechnen Experten am 02.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

