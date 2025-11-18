DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Nachmittag südwärts

18.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 250,42 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 250,42 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Snowflake-Aktie bis auf 250,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,11 USD. Bisher wurden via New York 67.994 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 280,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 120,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 27.08.2025 vor. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen. Am 02.12.2026 wird Snowflake schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

