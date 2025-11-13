DAX24.061 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.987 -1,8%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,11 +0,7%Gold4.207 +0,2%
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

13.11.25 16:08 Uhr
13.11.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 12,71 USD ab.

Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 12,71 USD. Die SoundHound AI-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,54 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,99 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.909.827 SoundHound AI-Aktien.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 96,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 5,98 USD. Abschläge von 52,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.11.2025 legte SoundHound AI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 42,05 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 67,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,09 Mio. USD erwirtschaftet worden.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

In der SoundHound AI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,203 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

