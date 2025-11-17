SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI büßt am Montagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 12,03 USD abwärts.
Die SoundHound AI-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 12,03 USD. Der Kurs der SoundHound AI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,85 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,95 USD. Von der SoundHound AI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 964.050 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 24,98 USD. Derzeit notiert die SoundHound AI-Aktie damit 51,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 5,98 USD. Der aktuelle Kurs der SoundHound AI-Aktie ist somit 50,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 06.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SoundHound AI 42,05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 67,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,09 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2025 -0,203 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
