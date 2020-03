Von Erfolg zu Erfolg: Darum erzielt die PUMA-Aktie Top-Resultate

€uro am Sonntag

Als Startschuss verstanden Börsianer die Jahresbilanz des Sportartiklers PUMA . Kräftiges Umsatzplus, satter Zuwachs beim operativen Gewinn, der unveränderte Jahresausblick - für Anleger war es wie das Kommando: "Auf die Plätze, fertig - los!" In der Spitze legte der Aktienkurs fast zehn Prozent zu.

Der Sprint an der Börse hatte dabei vor allem einen Auslöser: Chef Björn Gulden verzichtete auf eine Prognosesenkung, obwohl seit Ausbruch der Corona- Epidemie und vieler Quarantäneregelungen in China kaum etwas über die Ladentheken geht. "Die Ungewissheit bezüglich Dauer und Auswirkungen von Covid-19 erschwert es, die Geschäftsentwicklung vorherzusagen, aber wir arbeiten derzeit unter der Annahme, dass sich die Situation kurzfristig normalisieren wird und wir dann unsere Ziele für das Jahr 2020 erreichen können", sagte Gulden.

Laut PUMA sind in China mehr als die Hälfte der eigenen Filialen sowie Geschäfte von Partnern vorübergehend geschlossen. Die Folgen dürften sich in den nächsten Quartalszahlen am 30. April zeigen. Rivale adidas hatte zuvor berichtet, dass China seit Ende Januar 85 Prozent unter Vorjahr liege.

Börsianer setzen jedoch auf die langfristig guten Aussichten. Der Fitnesstrend in den westlichen Industrieländern beflügelt, der zunehmende Wohlstand in sich entwickelnden Märkten ebenfalls. 2019 kletterte der Umsatz der Herzogenauracher um gut 18 Prozent, im Schlussquartal hatte die Dynamik noch zugelegt. Die Trends dürften das Virus überleben und viele Konsumenten auch verpasste Einkäufe nachholen.

Promis angeworben

Sehr erfolgreich ist die Mannschaft um Ex-Fußballprofi Gulden inzwischen im Vertrieb von Bekleidung. Der Bereich wuchs am stärksten und überschritt 2019 erstmals die Zwei-Milliarden-Marke. Insgesamt erzielte PUMA 5,5 Milliarden Euro Umsatz. Die Rohertragsmarge, also Umsatz abzüglich Herstellkosten bezogen auf den Umsatz, kletterte auf eindrucksvolle 48,8 Prozent an.

In der Branche kommt es allerdings auch auf die Kosten an, die hierin noch nicht berücksichtigt sind, etwa für Marketing und Vertrieb. Auch hier agieren die Franken geschickt. Frühzeitig setzte PUMA auf Promis mit großer Fangemeinde in sozialen Netzwerken, verpflichtete Stars wie die Sängerin Selena Gomez, die zusammen mit den Designern aus Franken eine eigene Kollektion entwickelt hat. Das stärkt das Image bei der jungen Zielgruppe und macht einen Gutteil des Erfolgs bei Lifestyle- fokussierter Mode aus.

Das sportaffine Kerngeschäft etwa mit Schuhen wächst ohnehin. Laut Gulden führt das alles 2020 zu einem weiteren Sprung im Geschäft: Der Umsatz steigt demnach währungsbereinigt um zehn Prozent, beim operativen Gewinn soll es um 14 bis 18 Prozent vorwärtsgehen und die Bruttomarge abermals steigen. Das alles darf als konservative Aussage verstanden werden, für solche sind die Franken seit Jahren bekannt. Und es dürfte zugleich ein Grund sein, weshalb der Ausblick noch gilt.

Fazit: Der Aktienkurs hat ein neues Allzeithoch markiert. Langfristig bleiben die Aussichten trotz Corona gut.















