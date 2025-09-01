DAX23.750 +0,7%ESt505.344 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,72 +1,6%Gold3.612 +0,7%
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagvormittag stärker

08.09.25 09:25 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagvormittag stärker

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,72 GBP.

Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. Bei 13,73 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,64 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 63.209 Standard Chartered-Aktien.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,33 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Bei 7,48 GBP fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 45,50 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,290 GBP je Wertpapier.

Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

