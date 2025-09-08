Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 14,11 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 14,11 GBP abwärts. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 14,11 GBP. Mit einem Wert von 14,20 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 51.269 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 14,33 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 1,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,85 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,650 USD aus.
Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 7,88 Mrd. GBP, gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,33 Prozent präsentiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Standard Chartered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,71 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
