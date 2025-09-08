DAX23.649 +0,1%ESt505.373 +0,2%Top 10 Crypto16,09 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,45 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Klarna A414N7 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Top News
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagvormittag schwächer

11.09.25 09:25 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 14,11 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,40 EUR 0,20 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 14,11 GBP abwärts. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 14,11 GBP. Mit einem Wert von 14,20 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 51.269 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 14,33 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2025). Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 1,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,85 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,650 USD aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 7,88 Mrd. GBP, gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,33 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Standard Chartered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,71 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen