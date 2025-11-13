Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 16,52 GBP.

Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 09:07 Uhr 0,6 Prozent. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,54 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,49 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 52.961 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,54 GBP) erklomm das Papier am 12.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,73 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 47,16 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,461 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 30.10.2025. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 GBP je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 7,53 Mrd. GBP, gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,14 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 24.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 19.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,20 USD je Standard Chartered-Aktie.

