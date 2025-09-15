Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 14,42 GBP.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 14,42 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,28 GBP aus. Bei 14,40 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 454.164 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,50 GBP) erklomm das Papier am 15.09.2025. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 0,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,51 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 91,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,650 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,71 USD fest.

