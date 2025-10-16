DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.701 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Blick auf Standard Chartered-Kurs

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Nachmittag nach

16.10.25 16:08 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 14,30 GBP.

Standard Chartered plc
16,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 14,30 GBP. Bei 14,30 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,31 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 907.406 Standard Chartered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 15,15 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 5,95 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,20 GBP am 18.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 42,62 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,440 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,290 GBP aus.

Am 31.07.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,54 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

