Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagnachmittag tiefer

DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -4,8%Nas22.260 +0,8%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Blick auf Standard Chartered-Kurs

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 15,60 GBP.

Standard Chartered plc
17,50 EUR -0,30 EUR -1,69%
Die Standard Chartered-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 15,60 GBP abwärts. Bei 15,26 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,41 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.655.151 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,64 GBP) erklomm das Papier am 14.11.2025. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 6,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 44,03 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,461 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
