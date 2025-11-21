Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagnachmittag tiefer

Blick auf Standard Chartered-Kurs

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 15,60 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 15,60 GBP abwärts. Bei 15,26 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,41 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.655.151 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,64 GBP) erklomm das Papier am 14.11.2025. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 6,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 44,03 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,461 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

