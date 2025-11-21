Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 15,51 GBP abwärts.
Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 15,51 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 15,26 GBP. Bei 15,41 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.042.033 Stück gehandelt.
Am 14.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,64 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 7,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,73 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 43,74 Prozent sinken.
Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,461 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,28 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 8,20 Mrd. GBP umgesetzt.
Am 24.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,20 USD in den Büchern stehen haben wird.
Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen
