Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Standard Chartered zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Im London-Handel kam die Standard Chartered-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 13,82 GBP.

Mit einem Kurs von 13,82 GBP zeigte sich die Standard Chartered-Aktie im London-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,85 GBP. Die Standard Chartered-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,70 GBP nach. Bei 13,76 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.131.979 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,33 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,43 GBP fiel das Papier am 05.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 46,27 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,438 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 GBP je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

