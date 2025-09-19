DAX23.471 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.302 ±-0,0%Nas22.692 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,35 -0,5%Gold3.720 +1,0%
Kursentwicklung

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagnachmittag mit Abschlägen

22.09.25 16:11 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 8,23 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,28 EUR -0,16 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 8,23 EUR abwärts. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 8,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 146.524 Stellantis-Aktien.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 14,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,02 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,223 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,88 EUR an.

Stellantis gewährte am 03.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,847 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
21.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Stellantis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
16.02.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

