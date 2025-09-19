Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 8,17 EUR.

Die Stellantis-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 8,17 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 8,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 87.342 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 78,41 Prozent Luft nach oben. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,223 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,88 EUR für die Stellantis-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 28,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,847 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



