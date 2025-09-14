Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.187 +0,1%Nas22.554 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,73 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Kursentwicklung im Fokus

19.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 8,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,55 EUR 0,10 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 8,54 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,81 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 280.433 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR an. Mit einem Zuwachs von 70,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,98 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,223 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,88 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 28,59 Mrd. EUR gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,847 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
