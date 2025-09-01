Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagnachmittag schwächer

Steyr Motors im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 48,10 EUR.

Um 15:48 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 48,10 EUR ab. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 47,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.290 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,980 EUR aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Markteintritt in Polen

Steyr-Motors-Aktie knickt ein: Nach der Rally folgt die Kurskorrektur

Steyr Motors-Aktie stark: Neue Aufträge von Defenture und erwarteter Rekordauftragsbestand