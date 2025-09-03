DAX23.750 +0,7%ESt505.344 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,72 +1,6%Gold3.612 +0,7%
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag stärker

08.09.25 09:25 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Steyr Motors
49,50 EUR 0,90 EUR 1,85%
Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 50,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Steyr Motors-Aktie bis auf 50,00 EUR. Bei 49,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 9.214 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,980 EUR aus.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

