Kursverlauf

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag höher

08.09.25 16:10 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 49,10 EUR.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 49,10 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,20 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.653 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,980 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

