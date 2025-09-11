Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 52,80 EUR. Bei 53,00 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 53,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.325 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,980 EUR aus.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

