Fokus auf Aktienkurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag leichter

16.09.25 09:26 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 55,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
54,20 EUR 0,20 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 55,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 55,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.150 Steyr Motors-Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

