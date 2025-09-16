DAX23.599 +1,0%ESt505.417 +0,9%Top 10 Crypto16,36 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,60 -0,5%Gold3.655 -0,1%
Blick auf Steyr Motors-Kurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit Kursplus

18.09.25 09:30 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 54,00 EUR.

Das Papier von Steyr Motors konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 54,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 54,00 EUR. Bei 54,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 229 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. Am 22.10.2026 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

