Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 53,80 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 54,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.993 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,550 EUR aus.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

