Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors fällt am Freitagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 31,40 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 31,40 EUR. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,20 EUR ab. Mit einem Wert von 31,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.093 Steyr Motors-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,00 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.122,93 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 60,35 Prozent sinken.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,842 EUR je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,47 EUR je Steyr Motors-Aktie.

