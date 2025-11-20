DAX23.338 +0,8%Est505.577 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,07 +0,6%Gold4.067 -0,3%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag im Bärenmodus

20.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 18,8 Prozent auf 32,90 EUR abwärts.

Die Steyr Motors-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 18,8 Prozent auf 32,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 32,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,60 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 257.219 Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 91,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 12,45 EUR. Mit Abgaben von 62,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,843 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

