Kurs der Steyr Motors

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors knickt am Donnerstagnachmittag ein

20.11.25 16:09 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors knickt am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Steyr Motors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 19,0 Prozent auf 32,80 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 19,0 Prozent auf 32,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Steyr Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 318.830 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 384,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.070,73 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,45 EUR am 22.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,843 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

