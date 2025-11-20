DAX23.335 +0,7%Est505.587 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1529 -0,1%Öl64,06 +0,6%Gold4.063 -0,4%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag massiv unter Druck

20.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 14,8 Prozent auf 34,50 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 14,8 Prozent auf 34,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 34,00 EUR. Bei 34,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 32.630 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Bei 384,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 1.013,04 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 12,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 177,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,843 EUR.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

