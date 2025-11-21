Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors mit herben Abschlägen am Mittag

Steyr Motors im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,0 Prozent auf 29,90 EUR abwärts.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,0 Prozent auf 29,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,50 EUR. Bei 31,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.653 Steyr Motors-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.184,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 140,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,842 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft

Steyr Motors: Derbe Prognosesenkung - was nun?

Mutares-Aktie unter Druck - Beteiligung Steyr Mortors kappt Prognose