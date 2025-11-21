DAX23.129 -0,6%Est505.509 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,16 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,30 -1,4%Gold4.038 -1,0%
Steyr Motors im Blick

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors mit herben Abschlägen am Mittag

21.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,0 Prozent auf 29,90 EUR abwärts.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,0 Prozent auf 29,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 29,50 EUR. Bei 31,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.653 Steyr Motors-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.184,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 140,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,842 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

