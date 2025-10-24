Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zündet am Freitagmittag Kursrakete

Steyr Motors im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Plus bei 49,70 EUR.

Das Papier von Steyr Motors legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 49,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 50,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.384 Steyr Motors-Aktien.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR je Aktie ausschütten.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

