Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors haussiert am Freitagnachmittag
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 50,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,1 Prozent auf 50,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 50,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.257 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR aus.
Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,65 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier
Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.