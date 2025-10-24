Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors haussiert am Freitagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 50,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,1 Prozent auf 50,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 50,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.257 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR aus.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,65 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial