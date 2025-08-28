Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Vormittag südwärts

Steyr Motors im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 47,90 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Steyr Motors-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 47,90 EUR ab. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 47,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 179 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,980 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,550 EUR aus.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie.

