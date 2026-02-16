DAX24.855 +0,2%Est505.989 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7600 -0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.493 -1,2%Euro1,1846 ±-0,0%Öl68,10 -0,7%Gold4.928 -1,3%
Strategische Neuausrichtung

Chevron-Aktie fester: Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes gestartet

17.02.26 10:45 Uhr
NYSE-Titel Chevron-Aktie höher: Start der Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes | finanzen.net

Mit der Unterzeichnung mehrerer Verträge zwischen dem griechischen Staat und einem Konsortium aus Chevron Corporation und Helleniq Energy hat eine neue Phase der Energieerkundung im Mittelmeer begonnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chevron Corp.
154,26 EUR -0,74 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hellenic Petroleum S.A.
8,97 EUR -0,35 EUR -3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Laut Angaben der Regierung in Athen sollen Explorationsarbeiten in mehreren Offshore-Gebieten durchgeführt werden, die südlich der Insel Kreta und der Halbinsel Peloponnes liegen.

Griechenland und die USA

International wird der Abschluss der Verträge als Signal für engere energiepolitische Beziehungen zwischen Athen und Washington gewertet. Die USA streben seit längerem eine stärkere Präsenz in der Region an - sowohl durch Beteiligungen an Förderprojekten als auch durch die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) für den europäischen Markt.

Strategische Neuausrichtung der EU

Die Vereinbarungen fügen sich in die strategische Neuausrichtung der europäischen Energiepolitik ein. Die EU verfolgt das Ziel, bis Ende 2027 weitgehend unabhängig von russischem Erdgas zu werden, hieß es aus Kreisen der Regierung in Athen.

Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die Chevron-Aktie zeitweise 0,74 Prozent auf 182,41 US-Dollar.

/tt/DP/stw

ATHEN (dpa-AFX)

In eigener Sache

