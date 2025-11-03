Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) büßt am Montagabend ein
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 265,14 USD ab.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,6 Prozent auf 265,14 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging bis auf 259,88 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 264,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.417.398 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Bei 542,85 USD markierte der Titel am 22.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 104,74 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 220,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 16,70 Prozent Luft nach unten.
Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Am 30.10.2025 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 128,69 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,07 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,99 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
