Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit Einbußen

Strategy (ex MicroStrategy) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 269,14 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 269,14 USD. Zwischenzeitlich weitete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 263,73 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 264,39 USD. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 434.660 Stück gehandelt.

Bei 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 101,70 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,85 USD ab. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 17,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von -1,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116,07 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 128,69 Mio. USD ausgewiesen.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in Höhe von 25,99 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen

Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet