Strategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Strategy. Zum Vortag unverändert notierte die Strategy-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 336,62 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Strategy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 336,62 USD. Den Tageshöchststand markierte die Strategy-Aktie bei 344,50 USD. Zwischenzeitlich weitete die Strategy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 328,50 USD aus. Bei 338,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 730.126 Strategy-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Strategy-Aktie ist somit 61,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.02.2024 auf bis zu 46,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 86,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy-Aktie.

Strategy gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,72 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116,07 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,46 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Strategy-Verlust in Höhe von -0,745 USD je Aktie aus.

