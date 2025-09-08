Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 325,65 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 325,65 USD abwärts. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 324,46 USD ab. Bei 330,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 852.991 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 40,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 117,65 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 114,49 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn in Höhe von 30,50 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
