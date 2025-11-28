ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Wacker Chemie auf 'Underweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 60 auf 50 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Dsa Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilicium werde wohl der nächste Bereich der Münchner, der unter Druck gerate, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seiner Neubewertung. Seine Analysen ergäben nämlich ein massives Überangebot an Wafern in der Lieferkette. Ein Polysilicium-Dämpfer dürfte die Gewinnschätzungen für Wacker nur noch mehr unter Druck setzen. Denn dieser Bereich sei zuletzt als einziger noch stark gelaufen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:19 / GMT
