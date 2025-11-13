Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagabend im Keller

DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,90 +0,4%Gold4.167 -0,7%
Kursentwicklung im Fokus

13.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,6 Prozent auf 209,84 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
179,10 EUR -10,90 EUR -5,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,6 Prozent auf 209,84 USD. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 209,63 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 223,71 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.807.272 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Mit einem Zuwachs von 158,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 0,10 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,42 USD. Im Vorjahresviertel waren -1,72 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116,07 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 128,69 Mio. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in Höhe von 4,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen

Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet

In eigener Sache

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

