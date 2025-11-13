Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 223,80 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 223,80 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 219,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 223,71 USD. Zuletzt wechselten 385.884 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Gewinne von 142,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 219,68 USD. Mit Abgaben von 1,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus.
Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,72 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) 128,69 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,08 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen
Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Strategy (ex MicroStrategy)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Strategy (ex MicroStrategy)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.2015
|Microstrateg a Buy
|Mizuho
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.2015
|Microstrateg a Hold
|Lake Street
|31.10.2012
|Microstrateg a neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|30.10.2012
|Microstrateg a neutral
|UBS AG
|31.07.2012
|Microstrateg a neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Microstrategy Inc.: Sell
|Wedbush Morgan
|09.02.2005
|Update Microstrategy Inc.: Sell
|Deutsche Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen