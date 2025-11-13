Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagnachmittag verlustreich

So entwickelt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 223,80 USD ab.

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 223,80 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 219,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 223,71 USD. Zuletzt wechselten 385.884 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Gewinne von 142,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 219,68 USD. Mit Abgaben von 1,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,72 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) 128,69 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,08 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.

