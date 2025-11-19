DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.460 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1523 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen? NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kursverlauf

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger setzen Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend unter Druck

19.11.25 20:23 Uhr
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger setzen Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend unter Druck

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 10,5 Prozent auf 184,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
158,20 EUR -24,50 EUR -13,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 10,5 Prozent auf 184,99 USD. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 181,75 USD nach. Bei 202,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.845.176 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 193,45 Prozent. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 181,75 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 1,75 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Strategy (ex MicroStrategy) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,72 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 128,69 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Umsatz von 116,07 Mio. USD eingefahren.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,08 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Konkurrenz für Bitcoin: Warum Arthur Hayes und die Winklevoss-Zwillinge jetzt auf Zcash setzen

Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen

Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Strategy (ex MicroStrategy)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Strategy (ex MicroStrategy)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strategy

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen