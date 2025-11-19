Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger setzen Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend unter Druck

Kursverlauf

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 10,5 Prozent auf 184,99 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 10,5 Prozent auf 184,99 USD. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 181,75 USD nach. Bei 202,02 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.845.176 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 193,45 Prozent. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 181,75 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 1,75 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Strategy (ex MicroStrategy) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,72 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 128,69 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Umsatz von 116,07 Mio. USD eingefahren.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,08 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

