Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bullen treiben Strategy (ex MicroStrategy) am Abend an

Kursentwicklung

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 326,02 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 5,5 Prozent auf 326,02 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf 326,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 313,73 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.688.713 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 39,94 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 157,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 51,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,49 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

